Tentano di far saltare il Postamt dell’ufficio di Patù, ma il colpo sfuma e fuggono via

Ancora un ufficio postale salentino nel mirino dei ladri.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, ignoti, hanno tentato di far esplodere lo sportello Postamat delle poste di Patù, in Via Isonzo, senza però riuscire nell’intento, decidendo di desistere e fuggire via facendo perdere le tracce.

Non appena ci si è accorti di quanto avvenuto è stato lanciato l’allarme e sul luogo della tentata effrazione, sono giunti i militari dell’Arma. Una volta sul luogo i Carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso alla ricerca di indizi per le indagini. Utili allo scopo potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Sembrerebbe, inoltre, che i malviventi si siano introdotti all’interno dell’ufficio postale, senza però riuscire a rubare nulla.

Si è reso altresì necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco a causa di un principio di incendio nel tentati di far esplodere lo sportello.