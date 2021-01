Ladri di vestiti, intervengono i carabinieri in un negozio nel centro di Lecce

Pensavano di farla franca ma così non è stato. Sono stati i militari dipendente Nor della Compagnia di Lecce ad intervenire presso un noto negozio in Piazza Mazzini dopo la segnalazione del personale del negozio.

Il personale addetto alla vigilanza, infatti, ha sorpreso due clienti a rubare un capo di abbigliamento. Si tratta di un 31enne e di un 29enne che sono stati scoperti sul fatto dalla vigilanza del negozio.

Sul posto si sono recati gli uomini in divisa che hanno deferito i due in stato di libertà, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. La merce è stata recuperata e restituita. L’Autorità giudiziaria è stata informata da militari dipendente Nor.