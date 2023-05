Accoltella la moglie e le dà fuoco. Ancora nessuna notizia del marito fuggito via

È ancora “ricercato” l’uomo, di nazionalità marocchina, che ha tentato di uccidere la moglie accoltellandola e dandole fuoco, dopo aver gettato dell’alcol su viso e i capelli. Lei si è salvata. Ferita e sconvolta è scappata in strada e ha raggiunto l’abitazione della mamma per chiedere aiuto. Ora è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’Ospedale di Brindisi in gravi condizioni, ma fortunatamente è viva. Lui è scomparso nel nulla, fuggito chissà dove.

Gli uomini in divisa lo stanno cercando da lunedì, quando si è consumata la tragedia. Potrebbe essere ancora in zona, nascosto in qualche masseria o casolare abbandonato o potrebbe aver lasciato il Salento, consapevole di avere il fiato sul collo. Forse, ma si tratta solo di ipotesi, potrebbe cercare di raggiungere la sua terra d’origine, il Marocco. Per questo, stazioni ferroviarie, porti e aeroporti sono stati “avvisati”.

Certo è che i Carabinieri della stazione locale e della compagnia di Gallipoli sono sulle sue tracce, senza lasciare nulla al caso. I militari, infatti, stanno cercando di ricostruire la fuga, avvenuta dopo quel pomeriggio di violenza lontano, fortunatamente, dagli occhi dei due figli della coppia, anche cercando qualche indizio utile nelle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso l’uomo mentre si allontanava.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 32enne avrebbe prima accoltellato la compagna di Galatone, colpendola all’addome e al fianco. Poi le avrebbe gettato dell’alcool, nel tentativo di darle fuoco con un accendino. La poveretta, in qualche modo, è riuscita a scappare, rifugiandosi in casa della madre che abita a pochi passi dall’abitazione della coppia.

Mentre veniva attivata la macchina dei soccorsi, l’uomo – che, sembrerebbe, sia stato accusato in passato di maltrattamenti in famiglia – è scappato, facendo perdere le sue tracce. All’arrivo dei Carabinieri in casa (quella che ha fatto da sfondo alla violenza e che è finita sotto sequestro) non c’era nessuno.

Mentre la poveretta è stata accompagnata in ambulanza al Centro grandi ustionati di Brindisi per via delle ustioni, sono scattatele ricerche e i rilievi della Scientifica utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A Galatone, dove la coppia è conosciuta, la comunità è sotto choc.