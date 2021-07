Tentato omicidio a colpi di martello in un’abitazione di Campi Salentina, scendono in campo i Ris

Saranno i nuovi approfondimenti investigativi disposti dalla Procura, a far luce sul tentato omicidio di un 37enne di Campi Salentina.

Il pm Paola Guglielmi ha disposto una serie di accertamenti tecnici biologici, anche di natura non ripetibile sul materiale repertato. Le operazioni inizieranno presso i laboratori dei carabinieri del Ris di Roma, il 26 luglio. I difensori dei due indagati potranno nominare un consulente di parte.

Alessio Elia, 31 anni e Alessandro Salvini, 29enne, sono assistiti rispettivamente dagli avvocati Mariangela Calò e Cosimo D’Agostino. Nello specifico, gli specialisti del Ris, dovranno effettuare una comparazione tra le tracce di sangue ritrovate sul martello, utilizzato per colpire il cognato, con il Dna dei due indagati.

Il fatto di sangue si è verificato a Campi Salentina, in via Manzoni, nella notte del 24 ottobre del 2020. A dare l’allarme è stata la madre dell’uomo, la quale ha riferito ai carabinieri che i due dopo aver divelto la porta d’ingresso, lo avrebbero picchiato alla testa con un martello. La vittima è stata ricoverata con una frattura al cranio al Vito Fazzi di Lecce, per poi essere operato all’ospedale di Acquaviva delle Fonti. Il movente sarebbe da ricondurre al fatto che il 37enne, da pochi giorni, avesse interrotto la relazione con la moglie. I due arrestati sono stati ascoltati dal gip, nel corso dell’udienza di convalida. Salvini ha riferito di essere stato prima aggredito dal cognato con il martello, rimediando delle lesioni. Dunque, per difendersi, lo avrebbe colpito in testa con lo stesso oggetto contundente. Invece, Elia ha riferito di non avere partecipato all’aggressione e di essere rimasto a casa. Il gip ha confermato l’arresto e il carcere per entrambi.

Saranno gli accertamenti dei Ris a verificare se Elia abbia preso parte alla spedizione punitiva. Inoltre, verrà chiarito se ci sia stata una colluttazione tra la vittima ed il suo aggressore.