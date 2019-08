Si lancia nel vuoto dalla sua abitazione al primo piano di San Cesario. 28enne ricoverato al Fazzi in Rianimazione

Un lancio nel vuoto dalla sua abitazione al primo piano di San Cesario di Lecce, forse con il tentativo di farla finita e di mettere a tacere i mostri che gli mordono l’anima.

Fortunatamente, però, il salto verso l’asfalto non è stato fatale.

R. M., 28 anni, è ricoverato in Rianimazione al Vito Fazzi di Lecce in prognosi riservata dopo essere giunto al nosocomio leccese in codice rosso per le ferite riportate e sta lottando come un leone per farcela, per salvarsi, per provare a tornare a sorridere in questi giorni d’estate e di festa quando il male di vivere non vuole saperne di andare in soffitta e si presenta con tutta la sua tragica invadenza.

Varie le fratture facciali riportate, ma l’impressione che possa farcela c’è ancora e tutto il personale medico e paramedico dell’ospedale leccese è al lavoro per aiutarlo.

Aggiornamenti a breve.