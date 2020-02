“Terra dei fuochi?”. La denuncia social di Luca Abete è virale e ‘mortifica’ il Salento

Centinaia di cassette in legno, ma anche in plastica ‘abbandonate’ accanto alle coltivazioni. Polistirolo, tubi e altri rifiuti accatastati accanto ad alberi da frutto che, probabilmente, saranno bruciati lontano da occhi indiscreti, sperando di passare inosservati. E, invece, la ‘scena di degrado’ è stata immortalata da Luca Abete, lo storico inviato di Striscia la Notizia che, durante una passeggiata per il Salento, si è imbattuto in una vera e propria discarica a cielo aperto.

«Terra dei fuochi in Puglia?». È questo il titolo della denuncia social dell’inviato della trasmissione Mediaset che nel suo tour poco piacevole ha ‘incrociato’ anche il proprietario di un terreno beccato proprio mentre alimentava il fuoco con la ‘spazzatura’ buttata ai bordi della strada.

«Guardate un po’ se è normale bruciare rifiuti in mezzo alle coltivazioni e agli alberi già in fiore» chiede, raccontando di essere passato su quella strada poco prima e di non aver potuto fare a meno di notare quello che, senza giri di parole, definisce uno schifo.

«Fate la racconta differenziata?» insiste, temendo che le cassette rotte in legno servano solo per alimentare il fuoco per bruciare la plastica. «Quello che è possibile lo riutilizziamo» prova a giustificarsi l’uomo.

Un’immagine poco edificante che cozza con il tramonto bellissimo che si nota sullo sfondo.