Alla guida di un tir, perde il controllo ed esce fuori strada. Paura e traffico in tilt sulla Strada Statale 16

Chi ha assistito alla scena, certamente, avrà pensato al peggio. Fortunatamente, il tutto si è risolto con un grandissimo spavento e non pochi disagi alla circolazione.

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 16 “Adriatica”, dove, il conducente alla guida di un tir, ha perso il controllo del mezzo, ha sfondato il guard rail ed è uscito fuori strada.

L’incidente è avvenuto, per la precisione, al km 968,100, all’altezza di San Donato di Lecce, non ha coinvolto altri mezzi e, come detto in precedenza, non ha comportato il ferimento di alcuno.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti gli uomini delle Forze dell’Ordine e il personale dell’Anas, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dei fatti. Utile allo scopo, potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito al sinistro.

Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo, il traffico è stato deviato verso lo svincolo di Caprarica Galugnano al km 967,600, lungo la viabilità di servizio.

(Immagine di repertorio)