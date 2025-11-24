Incidente sulla Statale 613, Tir si ribalta tra Lecce e Brindisi. Autista ferito

Una mattinata di paura quella lungo la Statale 613, l’arteria principale che collega le città di Lecce e Brindisi. Intorno alle 4:30, un grave incidente stradale ha visto coinvolto un mezzo pesante, paralizzando temporaneamente il traffico.

L’episodio si è verificato nel territorio di Squinzano, in prossimità dell’uscita per Torchiarolo.

Secondo le prime ricostruzioni ancora al vaglio delle autorità competenti, l’autista del tir, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. La sbandata è stata violenta: il mezzo pesante ha urtato il guardrail per poi ribaltarsi sulla carreggiata, finendo con l’occupare parte dell’asfalto.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che hanno messo in sicurezza dell’area e per le operazioni di recupero, insieme ai sanitari del 118.

Dopo le prime cure sul posto, il conducente è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni estreme, ma si è reso necessario il ricovero per accertamenti e trattamenti sanitari.

Le autorità competenti stanno ora lavorando per determinare le esatte cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.