Deposita gli scarti da demolizione su in terreno agricolo e poi li ‘spiana’, nei guai 39enne

«Gestione illecita di rifiuti». È questa l’accusa che i Carabinieri della forestale di Otranto hanno contestato a S.V. (queste le sue iniziali), 39enne residente a Martano. L’uomo, titolare di un’impresa edile, è stato deferito in stato di libertà dagli uomini in divisa che hanno scoperto un suo comportamento poco rispettoso dell’ambiente.

I fatti

Secondo i militari, il 39enne avrebbe smaltito circa 200 metri cubi di scarti di demolizione su un terreno agricolo, situato in agro del Comune di Carpignano. Non solo, dopo aver depositato i rifiuti su una superfice di 300 metri quadrati li avrebbe “spianati”.

Tanto è bastato per far farlo finire nei guai come responsabile del reato di gestione illecita di rifiuti. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai Carabinieri forestali della stazione di Otranto che hanno proceduto.