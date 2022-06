Otto tori scappano nelle campagne, 6 tornano a casa. Due sono ancora “fuggitivi”

Ogni angolo delle campagne tra Poggiardo, Muro leccese e Otranto è stato controllato per trovare due dei tori fuggiti da un allevamento della zona. Sei dopo la passeggiata inaspettata sono “tornati a casa” grazie alle squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile scese in campo per trovarli. Ma all’appello mancavano due esemplari che sono riusciti a mantenere la libertà conquistata con il resto della mandria.

Si tratta di animali mansueti, non come Ferdinand – il personaggio della Disney che annusa i fiori e ha l’animo buono – ma generalmente non sono cattivi con chi non li minaccia o disturba. Certo, sono pronti a mostrare il coraggio quando sono irritati. In tal caso affrontano qualunque nemico e, valendosi delle corna, spesso rimangono vittoriosi. In questo caso, i tori potrebbero essere spaesati e spaventati, diventando un possibile pericolo.

Se via terra ogni anfratto è stato battuto per cercare di capire dove si sono rintanati, anche via cielo nulla è lasciato al caso. Alcuni droni stanno sorvolando la zona, per cercare indizi e capire le strade che possono aver intrapreso. C’è anche un elicottero dei Caschi Rossi che si è sollevato nei punti interessati al fine di individuare i due fuggitivi.