Torre Pali, si sente male mentre fa il bagno. Inutili i soccorsi per un anziano

Il malore in acqua, i soccorsi e i tentativi di evitare la tragedia che, purtroppo, si è consumata, in questo caldo martedì di fine giugno, a Torre Pali. Non c’è stato più nulla da fare per un 82enne di Salve, trascinato a riva dai bagnanti. Pare, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, che l’anziano si sia sentito male mentre stava facendo il bagno, forse per cercare un po’ di refrigerio viste le temperature di questi giorni.

L’orologio aveva da poco segnato mezzogiorno, quando è scattato l’allarme lanciato dalla gente presente sul litorale che, notando l’ottantenne immobile, con il volto in acqua, hanno chiesto aiuto al 118.

Quando un’ambulanza ha raggiunto la marina di Salve per l’anziano non c’era più nulla da fare. Presenti anche i militari della guardia costiera di Santa Maria di Leuca che hanno ricostruito il dramma.