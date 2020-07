In vacanza nel Salento, scompare nel nulla: preoccupazione per una 70enne di Altamura

La vacanza nel Salento si è trasformata in un incubo per la famiglia di Giovanna Squicciarini, 70enne di Altamura, in provincia di Bari, scomparsa nel nulla a Torre San Giovanni, la marina di Ugento.

Di lei non si hanno più notizie da quando si è allontanata dall’abitazione presa in affitto, forse per raggiungere da sola il mare. L’unica cosa certa è che, poco dopo le 17.00, una telecamera di videosorveglianza l’ha immortalata mentre camminava in località Piazze, alle spalle dell’hotel Parco dei Principi. Portava con sé una busta di plastica con dentro gli asciugamani. Forse ha perso l’orientamento nel tentativo di raggiungere la spiaggia e si è persa. Forse è finita da tutt’altra parte, nelle caampagne. Supposizioni.

Preoccupati di non vederla tornare, i parenti hanno bussato alla porta della Caserma dei Carabinieri per raccontare l’accaduto. Denuncia in mano, gli uomini in divisa hanno potuto dare il via alle ricerche che sono andate avanti, senza sosta, senza lasciare nulla al caso.

Alta 1 metro e 55 circa, indossa un abito come quello in foto e porta occhiali da vista. Non ha con sé ilcellulare, quindi non ha potuto chiedere aiuto.

L’appello dei famigliari è rivolto a tutti: chiunque pensi di averla vista o dovesse incrociarla è pregato di contattare immediatamente il 112 o il 115.