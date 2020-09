I soccorsi sono inutili, tragedia in riva al mare di Torre Lapillo

Aveva deciso di trascorrere la giornata in riva al mare, complice anche il bel tempo di questi giorni e le temperature settembrine che nulla hanno da invidiare a quelle di agosto. Così dalla provincia di Brindisi, dove vive aveva raggiunto la spiaggia libera di Torre Lapillo, ma la mattinata che doveva essere “tranquilla” ha preso una piega drammatica. E putroppo fatale.

Un uomo – di cui al momento non si conoscono le generalità – ha perso la vita, davanti agli occhi di alcuni bagnanti che, quando lo hanno visto in difficoltà, hanno provato in tutti i modi ad aiutarlo. È stato inutile, purtroppo. Una corsa contro il tempo finita in tragedia.

La macchina dei soccorsi, anche se tempestiva, non ha evitato il peggio. Quando i sanitari del 118 hanno raggiunto il luogo indicato nelle telefonate fatte per chiedere aiuto, il cuore dell’uomo aveva già smesso di battere. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Sul posto anche gli uomini del soccorso in mare della Guardia costiera del locale ufficio marittimo Torre Cesarea.