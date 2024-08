Tragedia sulla provinciale Gallipoli-Santa Maria al Bagno: muore 35enne in scooter

Un nuovo lutto si aggiunge al triste elenco delle vittime della strada nelle vicinanze dello stesso punto in cui pochi giorni fa aveva perso la vita una donna a seguito dell’ impatto tra due vetture. Poco dopo le 13.00 di oggi, un uomo di 35 anni, residente a Galatone, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto sulla provinciale 17 che collega Gallipoli a Santa Maria al Bagno, all’altezza del locale “Quartiere Latino”.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo in scooter la strada quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro il guardrail. L’impatto è stato talmente violento che per il 35enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato purtroppo vano.

I carabinieri, giunti sul luogo dell’incidente, hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dalle condizioni della strada a un malore improvviso del conducente.

La comunità di Galatone e di tutta la zona è sconvolta da questa ennesima tragedia della strada. Il 35enne era molto conosciuto e stimato e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di familiari e amici.