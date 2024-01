Tragico incidente mortale sulla Campi Salentina-Novoli, il triste bilancio è di un morto e 4 feriti

Gravissimo il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato in tarda serata sulla strada che collega Campi Salentina a Novoli. Una Fiat Bravo con a bordo 5 ragazzi, tutti di giovanissima età, per causa ancora da stabilirsi è uscita fuori strada ed è andata ad impattare contro un muretto.

Ha perso la vita Carlo Ala, il giovanissimo conducente dell’ autovettura, purtroppo a nulla sono valsi i tentativi per rianimarlo da parte degli operatori sanitari giunti immediatamente sul posto. Gli altri 4 ragazzi a bordo (tra cui la sorella e la ragazza), tutti in codice rosso, sono stati trasferiti in gravissime condizioni all’ ospedale Vito Fazzi di Lecce.