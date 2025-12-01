Piazzale antistante la stazione, divieto d’accesso e installazione di telecamere. Cosa sapere

Divieto d’accesso nel piazzale antistante la stazione, il dirigente, comandante Donato Zacheo, ha firmato l’ordinanza, che prevede anche l’installazione di apposito impianto di videosorveglianza.

Nei tratti di viale Oronzo Quarta tra gli incroci con via Don Bosco e via Di Ussano era già stata istituita una corsia riservata a bus e taxi, secondo quanto disposto dall’ordinanza 1905 del 7 agosto 2025. E però, nonostante apposita segnaletica verticale ed orizzontale, automobilisti e motociclisti hanno continuato ad accedere e a sostare nella corsia riservata, impedendo il transito ai bus urbani ed ai taxi.

Pertanto, con la delibera di Giunta 463 del 21 novembre scorso, l’amministrazione comunale ha approvato la riorganizzazione della viabilità, che prevede, in particolare, la corsia riservata a mezzi pubblici, taxi, mezzi n.c.c., veicoli a servizio di persone disabili e veicoli autorizzati, e l’installazione di un impianto di controllo e sanzionamento delle infrazioni per il transito sulla corsia riservata a tutti i mezzi non autorizzati, compresi motoveicoli e ciclomotori. Disposizioni la cui efficacia è regolamentata dall’ordinanza 2804 del 27 novembre scorso, pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale, che entrerà in vigore martedì prossimo, 9 dicembre, alle ore 00.00 (alla mezzanotte tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre).