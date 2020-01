Picchiarono e accoltellarono un 21enne a Galatone lo scorso dicembre, per tre persone si aprono le porte del carcere

I fatti risalgono alla notte tra l’11 e il 12 dicembre scorso, quando venne aggredito da tre persone con il volto scoperto, che prima lo colpirono con calci e pugni, per poi “completare l’opera” con fendenti alla schiena. Alla fine dell’aggressione, poi, i tre fuggirono via facendo perdere le proprie tracce.

A poco più di un mese di distanza, però, i militari dell’Arma della Stazione di Galatone hanno chiuso il cerchio e, con l’ausilio dei colleghi del Nor dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Lecce, al termine delle indahini, hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, Giulia Proto, su richiesta del Sostituto Procuratore Francesca Miglietta.

Gli arrestati

A finire in manette Giuseppe Marzano 54enne, già condannato nel 2014 per tentato omicidio; Vincenzo Lanzillotto 40enne, con precedenti in materia di sostanze stupefacenti e Marco Colazzo 24enne, incensurato, tutti di Galatone che adesso si dovranno difendere dall’accusa di tentato omicidio.

I fatti

I fatti risalgono, ripetiamo, alla notte tra l’11 ed il 12 dicembre scorso, quando la vittima, Dario Potenza, 21enne, venne raggiunta dai suoi aggressori, a volto scoperto, all’interno di un bar di Galatone. Il giovane tentò immediatamente la fuga dalla porta posteriore che dà su una via limitrofa, tentò di nascondersi dietro una macchina, ma invano. I tre, dapprima lo colpirono con calci e pugni, per poi sferrargli alla schiena 3 fendenti con un’arma da taglio non meglio identificata. Non contenti, uno di loro decise di sferrargli un calcio in pieno volto.

L’azione criminosa terminò solamente grazie all’intervento di un agente di Polizia libero dal servizio, che dalla finestra della sua casa, udito il trambusto sulla strada, urlò all’indirizzo degli aggressori, per poi scendere e metterli in fuga.

La vittima venne poi condotta in codice rosso prima presso l’ospedale di Gallipoli, per poi essere trasferito a quello di Lecce, dove gli venne diagnosticata la perforazione del polmone con una perdita di 2 litri di sangue, nel corso della nottata, poi, Potenza subì un arresto respiratorio scongiurato grazie al supporto di un rianimatore.

Le telecamere di videosorveglianza

Sfortunatamente per i tre malviventi, l’intera sequenza venne ripresa dal sistema di videosorveglianza di un’abitazione prospicente al luogo del delitto e i Carabinieri di Galatone, intervenuti subito dopo l’aggressione sul luogo, acquisirono i filmati delle telecamere. Dalle immagini gli assalitori, tutti a volto scoperto, sono stati perfettamente riconosciuti e identificati dai militari.

“Un’aggressione bestiale, connotata da una ferocia inaudita da parte di tutti gli odierni indagati”, con queste parole il Gip ha motivato il provvedimento restrittivo.

Marzano, Lanzillotto e Colazzo, arrestati all’alba presso le proprie abitazioni, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.