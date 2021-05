Aggredisce la compagna, colpendola al volto: arrestato per maltrattamenti in famiglia. Altre due persone nei guai

Uno è finito nei guai per aver aggredito la compagna con una violenza tale da provocarle delle tumefazioni al viso e al corpo. L’altro è stato sorpreso nel cortile di casa della compagna. Un’altra ancora aveva reso la vita della madre un inferno tant’è che per lei si sono aperte le porte del Carcere di Lecce con le accuse di lesioni personali aggravate e continuate, estorsione e rapina continuate. Sono tre gli arresti per maltrattamenti in famiglia a Ugento.

Nel primo caso, i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, ritenuto responsabile, come detto, di maltrattamenti in famiglia contro la convivente, culminati in un’aggressione avvenuta in auto. La vittima, fortunatamente, è riuscita a chiedere aiuto permettendo ai militari di immobilizzare l’uomo e soprattutto di scongiurare che la “violenza” avvenuta in quel caso in macchina potesse prendere una piega drammatica. Potesse sfociare in tragedia, insomma. La malcapitata è stata trovata con varie tumefazioni al volto e su tutto il resto del corpo, mentre l’arrestato, una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato presso l’abitazione dei familiari, dove dovrà restate ai domiciliari.

È scattato l’arreso in flagranza di reato anche per un uomo – già ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna – sorpreso dagli uomini in divisa all’interno del cortile dell’abitazione della donna. Per lui, si sono aperte le porte del Carcere di Lecce.

A Borgo San Nicola è finita anche una donna, sempre di Ugento. I carabinieri della stazione locale hanno bussato alla porta della sua abitazione su ordine dell’Autorità Giudiziaria. È accusata di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e continuate, estorsione e rapina continuate. Reati commessi dal 6 all’11 maggio 2021 ai danni dell’anziana madre convivente, così come accertato da quei carabinieri. Una volta concluse le formalità è stata accompagnata in Carcere.