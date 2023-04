Tre giorni di astensione dalle udienze. La Camera penale di Lecce aderisce all’iniziativa nazionale

C’è l’adesione all’astensione nazionale dalle attività di udienza per i giorni 19, 20 e 21 aprile, da parte degli avvocati penalisti leccesi. La Camera penale “Francesco Salvi” di Lecce (presidente Giancarlo Dei Lazzaretti) condividendo le ragioni della decisione adottata dall’UCPI, aderisce all’astensione. Dunque, la protesta coinvolgerà anche il Palazzo di giustizia di viale De Pietro per tre giorni.

Come si legge nella delibera del 27 marzo scorso, proclamata dall’Unione Camere Penali Italiana, a firma del presidente Gian Domenico Caiazza e del segretario Eriberto Rosso: “Sono rimasti senza esito i ripetuti impegni pubblici del Ministro Nordio ad avviare – sin dalla metà di gennaio – un tavolo (Camere Penali, A.N.M, accademia) per individuare gli interventi più necessari ed urgenti di modifica dei decreti attuativi Cartabia”. E continua la delibera: “Al contrario sono evidentissimi e convergenti i segnali di una politica della giustizia di nuovo prona ai diktat ed ai desiderata della magistratura”.

Nel documento, ad ogni modo, “i penalisti italiani ribadiscono senza riserve il proprio apprezzamento, la propria condivisione ed il proprio sostegno verso le idee riformiste del Ministro Carlo Nordio, ed alla figura di giurista ed intellettuale liberale quale egli certamente è, ma non possono più oltre ignorare come quelle idee e quei propositi riformisti appaiano osteggiati ed interdetti dalla stessa maggioranza che dovrebbe sostenerli”.

Come si legge nella delibera: “appare dunque necessario avviare una forte campagna di mobilitazione della pubblica opinione, volta a richiamare il governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene al rispetto degli impegni di riforma della giustizia penale e dell’ordinamento giudiziario inequivocabilmente annunciati prima in campagna elettorale e poi in Parlamento”.

Intanto, per venerdì 21 aprile, è prevista una manifestazione nazionale a Roma, per il rilancio e la concreta attuazione delle riforme della giustizia penale.