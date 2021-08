Resta bloccata con l’auto sui binari, tragedia sfiorata per una famiglia

Stava attraversando il passaggio a livello di Serranova, tra Carovigno e San Vito,quando è rimasta bloccata con l’auto, forse per un problema alle marce, in un punto pericoloso. Per fortuna la donna al volante, una 34enne di San Michele Salentino, e i suoi tre figli di 16, 12 e 3 anni, sono riusciti ad abbandonare la Fiat Bravo prima del passaggio del treno partito da Lecce e diretto a Milano. Il macchinista ha potuto fare ben poco quando si è trovato di fronte a quell’ostacolo improvviso sui binari. Il convoglio ha urtato il veicolo, danneggiando la parte posteriore rimasta ‘esposta’, ma nessuno è rimasto ferito.

L’orologio aveva da poco segnato 10.30 quando si è verificato l’incidente. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il passaggio a livello ha funzionato regolarmente, come verificato da Ferrovie dello Stato. Ma le sbarre si sono chiuse prima che la donna riuscisse a passare con l’auto, forse – ma questo lo stabiliranno le indagini – per un problema alle marce. La prontezza di riflessi della donna, nonostante la paura, ha permesso a lei e ai suoi figli di mettersi al sicuro prima dell’arrivo del treno in corsa che, come detto, ha investito la macchina di striscio.

La circolazione è stata interrotta, in entrambe le direzioni di marcia, per circa un’ora. Il tempo necessario per permettere agli uomini in divisa di effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Vito di Normanni, i vigili del fuoco e la polizia locale di Carovigno.