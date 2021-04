Trepuzzi, si intrufola nel giardino di casa per rubare i vestiti stesi al sole ma la proprietaria lo sorprende

Si è introdotto di nascosto nel giardino di una casa a Trepuzzi con l’obiettivo di portare via qualcosa di “insolito”. È successo a Trepuzzi, dove a conclusione degli accertamenti del caso i Carabinieri della stazione locale hanno deferito in stato di libertà un 36enne, in Italia senza una fissa dimora.

L’uomo, infatti, si era introdotto nel giardino dell’abitazione di una donna di 35 anni del posto per portare via il bucato steso al sole in attesa che si asciugasse. Mentre A.I. (queste le sue iniziali) era intento a “raccogliere” i panni stesi, però, qualcosa è andato storto. In quel momento, la proprietaria si è accorto della presenza estranea nel suo giardino, sorprendendo l’aspirante ladro di vestiti. L’uomo si è quindi dato alla fuga a mani vuote.

La donna ha così sporto una denuncia e a seguito degli accertamenti, i carabinieri sono riusciti ad individuare il 35enne. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per tentato furto in abitazione.