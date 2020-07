Tricase, un’auto vola giù dal cavalcavia. I Vigili del Fuoco estraggono una ragazza dalle lamiere

Un incidente che avrebbe potuto rivelarsi ben più grave e concludersi con una tragica fine. Nella mattinata di oggi un’auto è volata giù da un cavalcavia, sulla cosiddetta Cosimina, la circonvallazione di Tricase. Alla guida della Mercedes Classe A di colore nero una ragazza che, per cause ancora da chiarire, è finita fuoristrada questa mattina intorno alle 11:00, all’altezza del ponte che passa sulla Tricase-Andrano. L’auto procedeva sulla circonvallazione in direzione nord.

L’auto è, dunque, finita in una campagna sotto il cavalcavia, ribaltandosi e intrappolando la giovane autista all’interno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase per estrarre la ragazza dalle lamiere. Una volta tirata fuori, la giovane è stata affidata alle cure del 118 e trasportata in ospedale. Per fortuna, non sembrerebbe in gravi condizioni.

Difficili le operazioni di rimozione della vettura dalla campagna. Infatti, a causa della caduta c’è stato uno sversamento di carburante nell’area circostante, rendendo necessario l’intervento dell’autogru del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce per mettere in sicurezza la zona. Il tratto di strada è stato, ovviamente, chiuso al traffico per consentire le operazioni necessarie.