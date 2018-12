Disabituati come siamo ai gesti garbati e altruistici, quanto accaduto nelle scorse ore ha il sapore di una classica storia di Natale, di quelle “cose buone” che accadono solo in tv. Tutto ha avuto inizio quando una 33enne di Lecce ha trovato per terra un portafoglio pieno di soldi. Una “fortuna” visto che Piazza Mazzini, come nelle altre zone del capoluogo barocco vestite a festa, sono animate più del solito di persone.

Senza la minima esitazione, la donna ha consegnato il portafoglio e il suo prezioso contenuto – 1650 euro in contanti (tutte banconote da 50 euro, solo una da 200) – ai poliziotti della sezione volanti della Questura di Lecce che si sono messi subito in moto per ricercare il legittimo proprietario.

Non è stato difficile: fortunatamente all’interno del portamonete c’era anche una patente, intestata ad un 30enne originario del foggiano. Quell’unico documento si è rivelato “prezioso” per riuscire a ricavare tutte le informazioni necessarie per rintracciare il proprietario anche ‘fisicamente’. Poco dopo l’uomo si è presentato con la moglie e due figlioletti negli uffici della Questura.

Tra lacrime e sorrisi della moglie e la meraviglia per un gesto provvidenziale ed inaspettato, il fortunato giovane ha ringraziato i poliziotti e la donna che aveva consegnato il portafoglio e il suo contenuto agli uomini in divisa.