Le ricerche finscono in tragedia, trovata senza vita la donna scomparsa

La speranza si è spenta all’alba, tra i sentieri silenziosi della pineta di San Cataldo. Dopo una notte intera di ricerche, è stato ritrovato senza vita il corpo della 40enne, originaria della Lettonia e residente a Lecce, scomparsa nel pomeriggio di sabato.

La giornata era iniziata come tante altre. Una mattina tranquilla, nessun segnale di malessere, poi l’uscita di casa quando l’orologio aveva da poco segnato le 9.00 al volante della sua Peugeot 308 grigia. Nessuno avrebbe mai immaginato che la breve chiamata al marito, verso le 10:30, sarebbe stata l’ultima. Da quel momento sulla donna è calato il silenzio. Quando non è tornata a casa e il telefono ha continuato a squillare a vuoti, l’uomo ha chiesto aiuto bussando alla porta delle forze dell’Ordine per denunciare la scomparsa.

Le ricerche sono scattate immediatamente e, fin dalle prime ore del pomeriggio, hanno impegnato vigili del fuoco, protezione civile, Croce Rossa e forze dell’ordine, coordinate dalla prefettura di Lecce. Le ultime tracce avevano condotto i soccorritori in campo verso la zona della marina di San Cataldo, una località affacciata sul mare Adriatico. La pineta è stata battuta palmo a palmo. Un lavoro di squadra, scandito dalla speranza di ritrovare la donna in vita. Una corsa contro il tempo che, purtroppo, è stata vana.

Il ritrovamento all’alba a San Cataldo

Il silenzio dell’alba è stato spezzato intorno alle 7:30, quando una squadra impegnata nelle ricerche ha individuato il corpo all’interno della pineta. Per la 40enne non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. Non lontano è stata ritrovata anche l’auto con cui si era allontanata.

L’area è stata immediatamente delimitata per permettere gli accertamenti di rito. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e la Sezione Scientifica, che hanno documentato la scena. Tutte le operazioni sono state coordinate dall’Autorità Giudiziaria, che ora dovrà ricostruire cosa sia accaduto nelle ore successive all’allontanamento della donna.