Dramma familiare nel Salento, trovato in mare il cadavere di una 35enne e in casa quello del figlio di 9 anni

Un dramma familiare ha sconvolto il Salento dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un bambino di soli 9 anni, figlio di una 35enne trovata morta in mare nel primo pomeriggio di ieri.

Il dramma è iniziato intorno alle 14.30, quando nelle acque di Torre dell’Orso, è stato rinvenuto un cadavere. Il corpo di una giovane donna originaria della provincia di Reggio Calabria e residente a Calimera, è stato scoperto da un sub a poche centinaia di metri dalla riva, che ha allertato la Guardia Costiera.

Il decesso, secondo i primi accertamenti del medico legale, risalirebbe a poche ore prima del ritrovamento.

Le indagini hanno preso il via rapidamente dopo che l’ex marito della donna aveva lanciato l’allarme. La 35enne era uscita da casa a Calimera nella mattinata senza fare ritorno e di suo figlio di 9 anni, si erano perse le tracce, non essendosi presentato a scuola.

In serata, l’episodio ha preso una piega drammatica e inaspettata. I Carabinieri, allertati dalla Prefettura di Lecce e attivamente impegnati nelle ricerche e nelle verifiche incrociate (comprese le consultazioni delle banche dati delle persone scomparse), hanno fatto irruzione nell’abitazione di Calimera dove la donna e il bambino vivevano.

Lì è avvenuta la tragica scoperta il corpo senza vita del piccolo.