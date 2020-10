Accosta sulla piazzola di sosta e si spara alla tempia, tragedia sulla Leverano-Porto Cesareo,

Un telone verde per nascondere i finestrini dell’auto e fare sì che gli automobilisti di passaggio non possano assistere alla scena e poi le sirene dei Vigili del Fuoco, degli agenti della Polizia Locale e dei militari dell’Arma, giunti sul posto per cercare di ricostruire quanto accaduto. È questo lo scenario che si è presentato agli occhi di chi percorre la strada che da Copertino sbuca sulla Leverano-Porto Cesareo. Qui, un chilometro prima della rotatoria, la drammatica scoperta. All’interno di una Opel Mokka di colore grigio è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, un 44enne. Morto, secondo una prima ricostruzione, per un colpo di pistola alla tempia che non gli ha lasciato scampo.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme. Notando l’auto ferma nella piazzola di sosta e pensando ad un malore hanno immediatamente chiesto aiuto. Gli uomini in divisa hanno capito subito che si trattava di un suicidio o almeno questa sembra essere l’ipotesi più accreditata. L’uomo è stato trovato sul lato guida con una pistola in mano.

Sul posto sono prontamente giunti, come detto, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, gli agenti di Polizia Locale e i sanitari del 118.