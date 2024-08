La Guardia Costiera trae in salvo una turista dopo il tuffo da una scogliera

Un tempestivo intervento della Guardia Costiera di Gallipoli e dell’Ufficio locale marittimo di Torre San Giovanni d’Ugento ha evitato conseguenze gravi per una giovane turista.

Nella tarda mattinata di oggi, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli è stata allertata per una persona in difficoltà in mare.

A seguito di un tuffo da una scogliera, la giovane turista avrebbe riportato delle difficoltà nel tornare a riva, probabilmente a causa di un impatto scomposto con l’acqua.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato la ragazza, sostenuta da altri bagnanti, adagiata su una scogliera bassa e impervia.

Considerata l’impossibilità di raggiungere la turista via terra a causa della morfologia del luogo, è stata immediatamente attivata la procedura di soccorso in mare.

Una moto d’acqua, proveniente dalla sede di Torre San Giovanni, è intervenuta per trasportare la giovane verso un punto più accessibile e affidarla alle cure del personale del 118.