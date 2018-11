Ubriaco al volante taglia la strada ad uno scooter, due fidanzatini in ospedale

Nonostante fosse ubriaco si è messo al volante di una Fiat Punto, provocando un terribile incidente stradale in cui ad avere la peggio sono stati due fidanzatini. Non sono in pericolo di vita, ma la coppia è stata accompagnata a sirene spiegate in Ospedale per le ferite riportate nello scontro. Secondo il referto dei medici, guariranno in 40 e 30 giorni.

Il conducente, un 53enne originario di Salve, invece, è finito ai domiciliari con l’accusa di «guida in stato di ebbrezza».

Tragedia sfiorata

Il sinistro andato in scena a Montesardo, frazione di Alessano, avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi. Secondo una prima ricostruzione, il 53enne dopo aver bevuto diverse birre si è messo al volante della Fiat Uno che avrebbe tagliato la strada allo scooter su cui viaggiavano due giovani di Gagliano del Capo. Il ragazzo, nel tentativo di scansare l’auto, avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo con violenza sull’asfalto insieme alla passeggera.

Una volta scattato l’allarme, i due malcapitati sono stati accompagnati d’urgenza al “Cardinale Panico” di Tricase, dove i medici hanno riscontrato diverse lesioni e fratture dovute all’impatto.

Il conducente dell’auto, rimasto illeso, si è subito fermato a prestare aiuto. I guai per lui sono cominciati quando è stato sottoposto – come impone la prassi – ai test per rilevare l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Il risultato parlava chiaro: il tasso alcolemico riscontrato sarebbe stato di gran lunga superiore al limite consentito dalla legge.

Toccherà ora agli uomini delle forze dell’Ordine stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Alessano e dai colleghi dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Tricase, guidata dal Capitano Alessandro Riglietti.