Uggiano la Chiesa conta il suo primo caso di Coronavirus

Durante l’emergenza scoppiata quando il virus ha cominciato a ‘contagiare’ anche il Salento, il comune di Uggiano la Chiesa è rimasto sempre bianco nella mappa disegnata dai nuovi casi di Coronavirus. E così è rimasto anche nella cartina contenuta nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia in cui sono riportati i quattro tamponi positivi scoperti su quasi 2mila test per l’infezione da Covid19 effettuati, due in provincia di Lecce. Ma solo perché il positivo ‘trovato’ nella cittadina guidata da Salvatore Piconese è stato scoperto da poco.

A “ufficializzare” il primo caso di Coronavirus a Uggiano la Chiesa è il Sindaco che ha voluto informare la cittadinanza sulla pagina facebook.

Poche parole, ma sufficienti a chiarire il quadro e spegnere le voci che, sempre più insistenti, iniziavano a circolare. «Siamo alla cinquantesima giornata della cosiddetta “nuoca fase” dell’emergenza sanitaria. A Uggiano La Chiesa, per la prima volta, devo comunicarvi che è stato registrato oggi un caso positivo al Covid19. Sono in contatto con la Asl e con la Prefettura. Vi terrò aggiornati» si legge nel post.

Probabilmente questo nuovo caso sarà conteggiato nel bollettino epidemiologico di domani.