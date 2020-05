Coronavirus in Puglia: 27 nuovi casi, quasi tutti in provincia di Bari

La curva disegnata dai contagi, in Puglia, continua la sua discesa. Lo confermano i numeri del bollettino epidemiologico, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Nell’aggiornamento di ieri, la conta dei nuovi casi si era fermata a 30 positivi (20 in provincia di Bari) su quasi 2mila test per l’infezione da Covid19 effettuati. Non solo, per la prima volta dal 20 marzo, la giornata si era chiusa senza decessi, che si ferma a 433. Un segnale di speranza, così come il dato sui guariti.

Oggi, domenica 10 maggio, sono 27 i nuovi casi di Coronavirus, su 1.756 tamponi. Così suddivisi:

22 nella Provincia di Bari

0 nella Provincia Bat

1 nella Provincia di Brindisi

3 nella Provincia di Foggia

1 nella Provincia di Lecce

0 nella Provincia di Taranto.

Torna a salire il numero dei decessi che si ferma a cinque: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Bat. Il totale dei decessi, quindi, è di 448.

Altro rialzo, invece, di pazienti guariti: la conta sale a 1.196, 82 nelle ultime ventiquattro ore. Capitolo casi attualmente positivi: il dato continua la sua discesa, fermandosi a quota 2.669, 60 in meno rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, quindi, è di 4.313 (su 78.399 test eseguiti) così divisi