Andamento basso e costante: in Puglia altri 4 casi di coronavirus

Inizia un’altra settimana, quella che porterà alla “Fase 2 avanzata“, e lo fa nel migliore dei modi. Anche oggi il bollettino diramato dalla Regione Puglia conta pochissimi casi di infezione da coronavirus. A circa un mese dalle riaperture graduali, infatti, nel tacco dello Stivale non si registrano aumenti preoccupanti di casi, tutt’altro.

Nell’ultimo report diffuso dal Presidente Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, si legge che i nuovi positivi di Covid19 in Puglia sono anche oggi 4 (su 998 tamponi eseguiti).

I nuovi casi sono così suddivisi:

3 nella Provincia di Bari

0 nella Provincia Bat

0 nella Provincia di Brindisi

1 nella Provincia di Foggia

0 nella Provincia di Lecce

0 nella Provincia di Taranto

Dopo i 4 decessi di ieri, oggi la conta delle persone scomparse registra 2 decessi in più (uno a Bari l’altro nel foggiano) per un totale di 506. I guariti, invece, oggi sono stati 24, per un totale complessivo di 2.837. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 1.155 (22 in meno rispetto a ieri).