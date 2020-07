Puglia, gli attuali positivi al covid sono 76. A Lecce altri 3 casi

In diminuzione i nuovi casi da coronavirus in Puglia. Dopo i 13 positivi di ieri, oggi il bollettino epidemiologico diramato dal Dipartimento Protezione Salute comunica che i nuovi casi rintracciati nelle ultime 24 ore sono stati 8.

Di questi, tre sono localizzati a Lecce: si tratta di pazienti lievemente positivi e con carica virale particolarmente bassa, scovati dopo i tamponi eseguiti ieri presso l’ospedale “Vito Fazzi” dal capoluogo salentino.

Gli altri casi provengono dalla provincia di Bari (2), da quella di Foggia (2) e uno dalla provincia di Brindisi.

Fortunatamente, però, torna a fermarsi il contatore dei decessi: dopo il lutto di ieri avvenuto nel foggiano, oggi non si registrano nuovi deceduti. Il totale, quindi, resta a quota 549. Zero anche i guariti che restano in tutto 3.961.

In questo modo il numero relativo agli attuali positivi sale a quota 76 (+9 da ieri): di questi 16 sono in stato di ricovero, nessun in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dal’’inizio dell’emergenza, è di 4.586, così suddivisi: