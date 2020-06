La provincia di Lecce oggi senza nuovi casi: in Puglia sono 4. Calo continuo di positivi

Il primo settimana della “Fase 3” si apre con altri 4 nuovi casi di coronavirus in Puglia. Anche oggi il bollettino epidemiologico regionale si mantiene basso, con una curva sempre più in calo e con sempre meno attuali positivi.

Se ieri, infatti, i nuovi casi di Covi19 registrati erano stati 5, oggi il report regionale parla di 2378 tamponi eseguiti e 4 nuovi positivi.

I nuovi casi sono così suddivisi su base territoriale:

1 nella Provincia di Bari

0 nella Provincia di Bat

0 nella Provincia di Brindisi

3 nella Provincia di Foggia

0 nella Provincia di Lecce

0 nella Provincia di Taranto

Un solo decesso è stato registrato (a Foggia) per un totale di 522. I guariti, invece, oggi sono stati 91, per un totale complessivo di 3.231. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 758 (88 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.511 (su 129.898 test) così divisi: