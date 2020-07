Covid in Puglia, un nuovo caso nel capoluogo. Sempre a 0 i decessi

Un nuovo caso di coronavirus in Puglia. Dopo i tre casi annunciati ieri in provincia di Lecce e relativi alla famiglia residente a Copertino rientrata dal Brasile, e quello rintracciato in provincia di Bari, anche oggi la zona del capoluogo conta un nuovo positivo. 1.717 i tamponi eseguiti.

Nulla di allarmante: il nuovo paziente positivo non desta preoccupazioni e si trova in quarantena nella propria casa. Prova ne è anche il dato sui ricoveri, ancora in calo.

Che la nuova fase dell’emergenza non sia così grave come quella di marzo/aprile lo dimostra anche il dato sui decessi che, anche oggi, resta fermo. 0 i decessi con un totale fisso a 546 deceduti dall’inizio dell’emergenza pandemica. A salire sono sempre i guariti che oggi hanno toccato quota 3.924 (+2 da ieri).

Tutto questo porta il dato degli attuali positivi a scendere ancora: ad oggi sono 71. Di questi, 12 si trovano in stato di ricovero (nessuno in terapia intensiva).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dall’inizio dell’emergenza, è di 4.541, così suddivisi: