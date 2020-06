Bollettino Covid, in Puglia altro doppio 0. Tornano a scendere i positivi

Due nuovi casi di Coronavirus – uno nel barese, l’altro nel foggiano – e nessun decesso. Questa la fotografia dell’andamento dell’epidemia in Puglia stampata, nero su bianco, nel bollettino epidemiologico di ieri. I numeri, tra un aggiornamento e l’altro del report scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento di promozione della Salute Vito Montinaro, cambiano di poco. Anche oggi, 22 giugno, la situazione è ancora più rosea. Nessun nuovo caso è stato registrato.

Ottime notizie anche dal fronte dei decessi che, per il secondo giorno consecutivo, sono 0, per un totale complessivo che resta a quota 540. Tornano ad esserci guariti: se ieri non vi erano segnalazioni di pazienti guariti, oggi il dato ne comunica 4 per un totale di 3.769. In questo modo la curva relativa agli attuali positivi torna a calare: ora sono 218 (4 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi da Covid in Puglia, registrati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, è di 4.527 così suddivisi a livello territoriale: