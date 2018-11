Un incendio in negozio e due auto distrutte: notte bollente in Salento

Notte a dir poco infuocata quella appena trascorsa in provincia di Lecce. Alle prime luci dell’alba, infatti, si contano un incendio in un locale commerciale e due auto distrutte.

Ma andiamo con ordine. Il primo episodio si è registrato a Galatina dove è divampato un rogo all’interno di una profumeria di Piazza San Pietro. Il fatto è avvenuto svariati minuti dopo la mezzanotte, quando qualcuno ha lanciato l’allarme ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce. I caschi rossi si sono precipitati sul luogo e, una volta domate le fiamme, hanno dato il via alle indagini.

Al momento la pista più accreditata è quella del caso fortuito, con un cortocircuito che avrebbe mandato in tilt il quadro elettrico del negozio. Sul luogo, infatti, non risultano segni che possano far pensare a un qualche atto doloso da parte di qualcuno.

Di diversa natura invece quanto accaduto a Martano e a Matino dove, nel giro di poche ore, sono andate distrutte due autovetture. Il primo episodio, in ordine di tempo, è quello nel comune della Grecìa: qui, in via Teofilo, è stata avvolta dalle fiamme un veicolo, probabilmente accidentalmente. Il rogo è stato spento dai pompieri del distaccamento di Galatina.

I Vigili del Fuoco di Gallipoli, invece, sono entrati in azione verso mezzanotte a Matino dove, nel cuore del centro storico del paese, è stata consegnata alle fiamme una Fiat Punto di un residente. Si indaga sulle cause.