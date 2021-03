Galatina, fugge durante il controllo della Polizia e scatta l’inseguimento: nei guai un 33enne

Pensava di sfuggire ai controlli ma non l’ha passata liscia un 33enne di Galatina che ha cercato di fuggire dalle Forze dell’Ordine. Nella mattinata di ieri, infatti, gli agenti della sezione Volanti del Commissariato di Polizia di Galatina, hanno notato qualcosa di sospetto.

A cadere sotto l’attenzione degli uomini in divisa è stata una Alfa Romeo 147 nera che si trovava all’interno del parcheggio dell’Eurospin che si trova sulla provinciale che collega Galatina a Sogliano Cavour.

L’uomo, T.A. (queste le sue iniziali), un 33enne di Galatina era già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di diversa natura, tra cui reati predatori e stupefacenti. Mentre gli agenti lo sottoponevano ad un controllo, il giovane si è mostrato molto infastidito dall’accertamento in corso.

Con il controllo ancora in corso, l’uomo è quindi entrato nella sua auto e si è dato alla fuga, innescando l’inseguimento da parte della Polizia. La fuga si è conclusa senza nessun danno quando in via Don Tonino Bello l’uomo è stato acciuffato. La perquisizione successiva ha comunque dato esito negativo.

L’uomo è stato sanzionato per le violazioni al Codice della Strada e indagato in stato di libertà per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.