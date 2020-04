Servono tamponi e reagenti per le diagnosi, l’U.S. Lecce in soccorso degli ospedali di Lecce e Galatina

Non si ferma un solo istante la solidarietà nei confronti delle strutture sanitarie salentine per contenere al massimo l’emergenza coronavirus.

Mascherine, gel igienizzanti, respiratori, camici, la lista dei del materiale donato è lunghissima e oggi si aggiungono anche i test per effettuare le diagnosi.

Presso gli ospedali di Lecce e Galatina, infatti, scarseggiano i tamponi e reagenti e davanti al rischio che si rimanesse senza o con scarsissime quantità che avrebbero costretto queste strutture a contingentare gli esami, è scesa in campo l’U.S. Lecce.

Il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, infatti, venuta a conoscenza di tale esigenza ha acquistato, in sole 24 ore, dai fornitori specializzati, i kit necessari per fronteggiare la possibilità di eventuali periodi non coperti.

I tempi tecnici per svolgere una regolare procedura di appalto avrebbero esposto al rischio di lasciare in parte sguarniti i laboratori di questi ospedali, impegnati in numerosi esami quotidiani.