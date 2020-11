Il gazebo vola per il vento e si ferma sulla ringhiera, paura per i passanti in via Trinchese

Paura nel centro di Lecce, dove il forte vento che sta soffiando in queste ore sul Salento ha rischiato di far cadere dal quinto piano di un palazzo un gazebo, rischiando di colpire qualche persona che si trovava in quel momento da via Trinchese, nell’ultimo giorno utile “per il passeggio”, prima che scatti il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri e le restrizioni valide per la Puglia, zona arancione.

Per fortuna, a frenare il volo della piccola struttura è stata la ringhiera in legno che delimita il terrazzo. Sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri e agli uomini della Polizia Municipale, ad evitare il peggio. I caschi rossi hanno delimitato la zona, messo in sicurezza l’area e rimosso la struttura traballante, rimasta pericolosamente in bilico. Rischiava di cadere, ma il tempismo dell’intervento ha risolto tutto.

La situazione è tornata alla normalità nel giro di pochi minuti, giusto il tempo di rimuovere quell’ostacolo che avrebbe potuto far male a qualcuno. Anche se, inevitabilmente, il traffico, già animato di suo in quella zona nevralgica della città, ne ha risentito. Tanti anche i curiosi che con il naso all’insù, mentre passavano, hanno assistito alle operazioni.