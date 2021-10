Investito a pochi passi dal Comando, vigile urbano in «codice rosso» in Ospedale

È stato accompagnato d’urgenza in Ospedale, il Vigile Urbano investito da un furgoncino Ford a pochi passi dal Comando di Polizia Municipale, in viale Rossini. L’orologio aveva da poco segnato mezzogiorno, quando alcuni automobilisti di passaggio sulla circonvallazione hanno attivato la macchina dei soccorsi, preoccupati per le condizioni dell’agente travolto, sembra, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

La dinamica dell’incidente stradale è ancora poco chiara, ma secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’uomo, in divisa, aveva smontato dal servizio e stava raggiungendo l’altro lato della carreggiata, per tornare a casa, nel rione San Lazzaro, quando è stato investito dal furgoncino, condotto da un anziano che si è subito fermato. L’urto è stato talmente violento da frantumare il parabrezza del veicolo.

Una volta scattato l’allarme, come detto, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha accompagnato l’agente all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in codice rosso. Le condizioni del vigile sarebbero gravi, ha riportato numerose ferite. Ora è ricoverato in prognosi riservata.

Toccherà ai Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito, ricostruire l’accaduto.

Pochi metri più avanti, qualche giorno fa, era stata investita una 67enne. Anche lei stava attraversando la strada, non lontano dall’incrocio fra viale Japigia e via Balsamo.