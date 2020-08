I Vigili del Fuoco salvano in gattino intrappolato in un tubo, un testimone “volevo dirgli grazie!”

I Vigili del Fuoco sono eroi non solo quando salvano vite umane o quando li trovi in prima linea con i loro caschi gialli nel momento in cui si consuma una tragedia. Che sia un terremoto, un’alluvione o un dramma sono sempre lì, punto di riferimento per i cittadini che possono contare sulla loro professionalità e sul loro coraggio. I vigili del fuoco sono eroi quotidiani, quando corrono qua e là per aiutare chi ha bisogno. Ricca di riconoscenza e gratitudine per questi uomini in divisa è una segnalazione giunta alla nostra redazione, non solo perché hanno salvato un gattino rimasto intrappolato in un tubo di scolo, ma perché lo hanno fatto con impegno e competenza, nonostante la stanchezza sul viso.

« È lodevole il senso civico di questi uomini – si legge – che nonostante il caldo, gli incendi di questi giorni e i lunghi turni non trascurano nulla, nemmeno un piccolo animale intrappolato». A volte basta un semplice «grazie» per ripagare chi fa un lavoro duro, soprattutto in questo periodo, il più bello dell’estate, ma il più sfiancante per chi è impegnato a domare i tanti roghi che scoppiano sul territorio. E non sono solo le fiamme, gli interventi quotidianamente non si contano.

Per questo un nostro lettore ha voluto condividere il ‘salvataggio’ che, probabilmente, sarebbe passato inosservato.