Sorpreso a passeggiare per le strade di Tiggiano, ma non poteva allontanarsi da Corsano: nei guai 47enne

Quando ha incrociato sulla sua strada i Carabinieri della stazione di Corsano ha aumentato il passo, come se volesse passare inosservato o tentare di attirare l’attenzione degli uomini in divisa. La sua camminata svelta però ha incuriosito i militari che lo hanno fermato. È stato in quel momento che per Davide Bleve, 47enne, sono cominciati i guai. L’uomo è stato arrestato per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

I fatti

I carabinieri erano impegnati in un servizio perlustrativo serale di controllo del territorio mirato al contrasto di furti e rapine, quando nel centro abitato di Tiggiano hanno notato una persona che camminava furtivamente. Era Bleve ed il perché di tanta fretta è stato chiaro quando gli uomini dell’Arma hanno scoperto che non poteva uscire dal comune di Corsano in forza della sorveglianza a cui è sottoposto. Aveva violato l’obbligo, insomma.

Al termine degli accertamenti, per l’uomo si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Lecce su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.