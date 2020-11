“Questo non è amore”. Uno terrorizzava la ex, l’altro maltrattava moglie e figlia: tre donne ‘aiutate’ dalla Polizia di Nardò

La violenza contro le donne è una “pandemia” invisibile che va combattuta ogni giorno, e il 25 novembre serve a ricordare che ci sono “mostri” che devono essere allontanati per scrivere la parola fine ad un incubo vissuto, quasi sempre, tra le mura di casa. Chi fa del male ha spesso il volto di un ex marito, di un amico, di un conoscente che si trasforma in un persecutore. Nella giornata dedicata alla violenza contro le donne il Commissariato di Polizia di Nardò ha aiutato tre donne, in due distinte operazioni che hanno permesso di accedere i riflettori sulla violenza.

Nel primo caso, un 54enne del posto è stato arrestato e posto ai domiciliari, perché dimostrando sprezzo della legge e delle prescrizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria ha continuato ad incutere terrore alla sua ex moglie. Non gli è bastato il divieto di avvicinamento alla donna che aveva ricevuto nel recente passato, ha violanto ripetutamente gli obblighi continuando a perseguitare la malcapitata che ha raccontato quello che doveva subire agli agenti. Le denunce presentate dalla donna hanno permesso agli investigatori di chiedere l’aggravamento della misura. Così, come detto, il 54enne è stato arrestato ed è finito ai domiciliari.

Nel secondo caso, una donna insieme alla figlia hanno chiesto aiuto agli agenti del Commissariato. Da anni subivano costantemente maltrattamenti fisici e psicologici da parte del padre, un 69enne di Nardò. Stanche e spaventate erano scappate, trovando rifugio in una struttura protetta fino ad oggi, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L’uomo è stato allontanato dalla casa familiare e ha ricevuto un divieto di avvicinamento alle due donne, consentendo così alle vittime di poter rientrare nella propria abitazione. Anche in questo caso gli uomini in divisa hanno messo fine a tutti gli atti di violenza e oppressione.