Basket in carrozzina, conto alla rovescia per i Playoff. La Lupiae Team Salento sfida Rieti

Sorteggiati gli incroci per le semifinali di Serie B del campionato nazionale di basket in carrozzina 2021/22.

Per la Lupiae Team Salento (unica formazione del Sud su un totale di otto partecipanti a questa fase conclusiva) l’asse della sfida playoff partirà dal Centro geografico dell’Italia: Rieti.

Ritorna così, a distanza di alcuni anni, uno storico testa a testa al vertice che ha reso adrenalinici le sfide sotto canestro. Due match di cartello (andata Rieti il 23 aprile e ritorno a Lecce il 30 aprile) per una festa dello sport che si preannuncia calorosa anche sugli spalti.

“Finalmente – dichiara coach Andrea Calò – sappiamo con chi giocheremo e soprattutto torniamo sul parquet. Non è semplice, infatti, allenarsi e mantenere alta l’intensità senza avere la possibilità di esprimersi in gare ufficiali dal momento che il nostro ultimo match si è disputato lo scorso 6 marzo.

In merito al sorteggio, invece – continua Calò – la mia opinione è che a questo punto non esistono gare facili. L’asticella è decisamente più alta ma noi faremo di tutto per fare delle buone prestazioni che ci permettano di continuare a sognare il più a lungo possibile.

Invito tutti – conclude l’allenatore di Molfetta – a seguirci sabato 23 aprile alle ore 15.30 sui nostri canali social per la diretta streaming in trasferta ma soprattutto chiedo a tutti i nostri tifosi di essere presenti il 30 aprile alle ore 16.00 al ‘PalaVentura’ di Lecce per tifare la LupiaeTeamSalento. Tutti uniti, da qui fino alla fine, magari con hashtag di richiamo simpatico molto in voga dalle mie parti: #damòval. Da ora vale”.

Campionato di basket in carrozzina 2021/22 Tabellone play off

Le vincenti delle due griglie si affronteranno a maggio, in gara di andata e ritorno, per la conquista dei due posti (uno per griglia) per la Serie A.

Griglia uno: Polisportiva Nordest (Gorizia) vs Bradipi Circolo Dozza (Bologna); Cus Padova vs Hs Varese

Griglia due: NpiC Rieti vs Lupiae Team Salento; Polisportiva Gioco Parma vs Giovani e Tenaci (Roma)