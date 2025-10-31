Giancarlo Fisichella ospite d’onore del Grand Prix del Salento 

Sarà il celebre ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella a tagliare il nastro del Grand Prix del Salento, che si la mattina la mattina di venerdì 7 novembre 2025.

La presenza di Fisichella, protagonista di oltre 200 Gran Premi con scuderie di vertice come Benetton, Jordan, Renault (con cui ha conquistato vittorie memorabili) e Ferrari, conferisce un prestigio eccezionale a questa edizione del Grand Prix del Salento.

“Fisico” parteciperà al taglio del nastro e darà il via ufficiale alla manifestazione in programma a Leuca, salutando il pubblico, i team e gli appassionati. Sarà un’occasione unica per tutti i presenti per incontrare da vicino un campione che ha portato i colori italiani ai vertici del motorsport mondiale.

“Siamo profondamente onorati di avere Giancarlo Fisichella con noi per dare il via al Grand Prix del Salento”, ha dichiarato il promoter Pino Frascaro, dopo che domenica scorsa al Mugello ha conquistato un piazzamento prestigioso, classificandosi sul terzo gradino del podio nelle finali mondiali Ferrari-Coppa Shell. “La sua carriera e la sua passione sono un simbolo per chiunque ami i motori – ha aggiunto il promoter originario del Salento ed emigrato all’età di 10 anni con la famiglia in Svizzera. La sua partecipazione il 7 novembre non è solo un regalo per il pubblico, ma anche un importante riconoscimento per la rilevanza che il nostro evento sta proponendo nel panorama nazionale”. L’inaugurazione con Giancarlo Fisichella è aperta al pubblico e alla stampa.

La prima edizione del “Grand Prix del Salento”, è dedicata alle Ferrari provenienti dal Challenge Ferrari Europe. Nei giorni 7-8-9 Novembre i piloti si sfideranno sul circuito cittadino della piccola perla salentina.

Nel lungo weekend di novembre i piloti con vetture Ferrari correranno lungo un circuito di 2,2 km realizzato utilizzando il lungomare Cristoforo Colombo e la strada parallela che corre alle spalle delle ville moresche, tipiche di questa località marina, dalla indiscutibile particolarità e bellezza. Il pubblico avrà la possibilità di partecipare ad un evento unico, potrà godere delle evoluzioni dei piloti, ammirare da vicino vetture che normalmente corrono solo su pista, visitare i paddock, sfidare i piloti sui simulatori ed acquistare gadget esclusivi.

L’evento è patrocinato dal Comune di Castrignano del Capo, dalla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, da Automobilclub Lecce, Camera di Commercio e Cia.