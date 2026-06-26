Il movimento degli scacchi giovanili leccesi continua a regalare soddisfazioni e a confermarsi tra i più vivaci in Italia. Dopo la recente convocazione di Fabrizio Cantoro ai Campionati Mondiali Under 8 in corso a Batumi (Georgia), un’altra giovane promessa dell’Associazione Lecce Scacchi ASD è stata chiamata dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI): si tratta di Giada De Vitis, classe 2015.
Lo stage federale a Spilimbergo: un trampolino di lancio
La giovane scacchista parteciperà allo stage estivo federale, in programma dal 16 al 22 luglio 2026 presso il Centro Federale di Spilimbergo (PN), un appuntamento riservato esclusivamente ai migliori talenti emergenti del panorama nazionale.
Questa esperienza formativa di alto livello rappresenta non solo un grande riconoscimento per l’atleta, ma anche un’importante occasione di crescita tecnica e personale. Lo stage, infatti, costituisce un passaggio chiave nel percorso dei giovani scacchisti italiani: al termine delle sessioni, i profili più promettenti potrebbero essere selezionati per entrare nella Scuola Federale di Scacchi, il programma d’élite della FSI dedicato allo sviluppo dei futuri protagonisti della scena nazionale e internazionale.
Il successo di Lecce Scacchi ASD nel Salento
Per Lecce Scacchi ASD si tratta di un’ulteriore conferma della qualità del lavoro svolto negli ultimi anni sul territorio. Oltre alle recenti convocazioni, il locale circolo – che si attesta come il più numeroso nel Salento – può vantare anche il prestigioso risultato ottenuto da Elisa Rollo, campionessa italiana Under 8 femminile ai Campionati Italiani Giovanili dello scorso anno, nonché Campionessa Regionale Assoluta in carica.
Questi successi testimoniano un’attività in continua crescita, resa possibile grazie all’impegno costante degli istruttori e al supporto fondamentale delle famiglie, sempre presenti nel percorso dei giovani atleti.
Un futuro promettente per gli scacchi leccesi
La convocazione di Giada De Vitis non è quindi solo un traguardo individuale, ma il simbolo di una realtà scacchistica che funziona e che continua a formare nuovi talenti. L’appuntamento di Spilimbergo rappresenterà ora un banco di prova importante, con la concreta possibilità di compiere un ulteriore salto di qualità entrando nella Scuola Federale.