Scacchi, un leccese ai Mondiali. Fabrizio Cantoro convocato in Azzurro per Batumi 2026

La Federazione Scacchistica Italiana ha ufficializzato la squadra per la FIDE World Cup Under 8-12 in Georgia. Il piccolo talento salentino rappresenterà l’Italia nella categoria Under 8.

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Il Salento si conferma terra di talenti precoci, anche sulla scacchiera. La Federazione Scacchistica Italiana (FSI) ha sciolto le riserve, designando i giovanissimi atleti che difenderanno il tricolore ai prossimi Mondiali per cadetti di scacchi. L’appuntamento d’élite è fissato a Batumi, in Georgia, dal 15 al 28 giugno 2026.

Tra le eccellenze italiane spicca il nome di Fabrizio Cantoro. Il giovanissimo scacchista leccese, tesserato con la Lecce Scacchi ASD, è stato convocato per la categoria Under 8 Open. Nonostante si tratti della sua prima chiamata ufficiale da parte della Federazione, Cantoro non è affatto un debuttante sul palcoscenico globale: per lui è infatti la seconda esperienza mondiale, dopo l’incredibile esordio avvenuto a soli 6 anni.

Fabrizio Cantoro arriva a questa sfida internazionale con un curriculum di tutto rispetto e il titolo di Campione Regionale U8 per il 2025 in bacheca. Dopo aver dato prova di grande maturità agonistica nelle finali dei Campionati Italiani Giovanili, il “piccolo grande” alfiere giallorosso è pronto a portare l’orgoglio di Lecce in terra georgiana.

Sotto la guida esperta del Maestro FIDE Alessandro Santagati, il team italiano sarà composto da una selezione dei migliori prospetti nazionali:

  • Under 8 Open: Fabrizio Cantoro e Flavio Reiner (extraplayer).

  • Under 8 Femminile: Alizé Gjoka.

  • Under 10 Open: Marc Posocco De Grandi.

  • Under 10 Femminile: Benedetta Ruggiero.

  • Under 12 Open: Gabriele Scrimieri.

  • Under 12 Femminile: Rebecca Tarricone.

L’edizione di quest’anno, denominata ufficialmente “FIDE World Cup Under 8-12”, introduce una formula avvincente divisa in due fasi:

  1. Tranche di Giugno: Un torneo con il tradizionale sistema svizzero.

  2. Tranche di Novembre: I primi tre classificati di ogni categoria saranno invitati nuovamente a Batumi per un torneo “chiuso” a otto giocatori. In questa fase finale si scontreranno i migliori al mondo, insieme a quattro designati continentali (per l’Europa, l’ECU) e una wild card, per decretare i Campioni del Mondo 2026.

Per Fabrizio Cantoro e i suoi compagni di squadra, l’obiettivo è chiaro: posizionarsi ai vertici della classifica a giugno per staccare il pass verso il sogno iridato di fine anno.

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