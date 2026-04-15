Scacchi, un leccese ai Mondiali. Fabrizio Cantoro convocato in Azzurro per Batumi 2026

Il Salento si conferma terra di talenti precoci, anche sulla scacchiera. La Federazione Scacchistica Italiana (FSI) ha sciolto le riserve, designando i giovanissimi atleti che difenderanno il tricolore ai prossimi Mondiali per cadetti di scacchi. L’appuntamento d’élite è fissato a Batumi, in Georgia, dal 15 al 28 giugno 2026.

Tra le eccellenze italiane spicca il nome di Fabrizio Cantoro. Il giovanissimo scacchista leccese, tesserato con la Lecce Scacchi ASD, è stato convocato per la categoria Under 8 Open. Nonostante si tratti della sua prima chiamata ufficiale da parte della Federazione, Cantoro non è affatto un debuttante sul palcoscenico globale: per lui è infatti la seconda esperienza mondiale, dopo l’incredibile esordio avvenuto a soli 6 anni.

Fabrizio Cantoro arriva a questa sfida internazionale con un curriculum di tutto rispetto e il titolo di Campione Regionale U8 per il 2025 in bacheca. Dopo aver dato prova di grande maturità agonistica nelle finali dei Campionati Italiani Giovanili, il “piccolo grande” alfiere giallorosso è pronto a portare l’orgoglio di Lecce in terra georgiana.

Sotto la guida esperta del Maestro FIDE Alessandro Santagati, il team italiano sarà composto da una selezione dei migliori prospetti nazionali:

Under 8 Open: Fabrizio Cantoro e Flavio Reiner (extraplayer).

Under 8 Femminile: Alizé Gjoka.

Under 10 Open: Marc Posocco De Grandi.

Under 10 Femminile: Benedetta Ruggiero.

Under 12 Open: Gabriele Scrimieri.

Under 12 Femminile: Rebecca Tarricone.

L’edizione di quest’anno, denominata ufficialmente “FIDE World Cup Under 8-12”, introduce una formula avvincente divisa in due fasi:

Tranche di Giugno: Un torneo con il tradizionale sistema svizzero. Tranche di Novembre: I primi tre classificati di ogni categoria saranno invitati nuovamente a Batumi per un torneo “chiuso” a otto giocatori. In questa fase finale si scontreranno i migliori al mondo, insieme a quattro designati continentali (per l’Europa, l’ECU) e una wild card, per decretare i Campioni del Mondo 2026.

Per Fabrizio Cantoro e i suoi compagni di squadra, l’obiettivo è chiaro: posizionarsi ai vertici della classifica a giugno per staccare il pass verso il sogno iridato di fine anno.