Auto in fiamme nella notte a Novoli, intervengono i Vigili del Fuoco

Notte di paura nel centro abitato di Novoli, dove un incendio ha avvolto un’autovettura parcheggiata in strada. L’allarme è scattato intorno alle ore 2:50, quando le fiamme hanno iniziato a consumare una Ford Fiesta ferma in via Cesare Battisti.

Ricevuta la segnalazione, sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale, proveniente dal distaccamento di Veglie. I caschi rossi hanno operato con rapidità per domare il rogo che, stando ai primi rilievi effettuati nell’immediatezza dei fatti, ha interessato parzialmente la parte anteriore del veicolo.

L’opera di spegnimento è stata fondamentale non solo per salvare il mezzo dalla distruzione totale, ma soprattutto per la sicurezza pubblica: l’incendio minacciava infatti di propagarsi pericolosamente verso l’abitazione adiacente, rischiando di causare danni strutturali e intossicazioni ai residenti.

Una volta messe in sicurezza la zona e la vettura, sono iniziati gli accertamenti per stabilire l’esatta natura del rogo. Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i militari del Norm della Compagnia Carabinieri di Campi Salentina.

Al momento non si esclude alcuna pista. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili