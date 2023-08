In Piazza del Popola a Muro Leccese, va in scena il “Mur…onJazz festival”

Si svolgerà questa sera, martedì 29 agosto il secondo appuntamento con “Mur…onJazz festival” nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Muro Leccese, con “Antonio Ancora Spritz Quartet” e “Light jazz orchestra”.

Il festival. dedicato alla musica, alle melodie e alle armonie del jazz, giunto alla sua terza edizione, è promosso dall’associazione culturale Itaca Futura, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Muro Leccese e la direzione artistica di Valentina Grande.

Una manifestazione nata per celebrare una tradizione musicale molto importante nella città messapica e promuovere la valorizzazione di una musica attenta, che attraverso le sue note riesce ad entrare nell’anima e nei cuori di tutti.

Un evento che mira a onorare chi la musica la ama, l’ha amata e ha contribuito a diffonderla e farla conoscere come il compianto Antonio Culiersi, noto farmacista di Muro, da sempre grande appassionato del genere musicale jazz e amico personale di grandi artisti, quali Ella Fitzgerald e Ray Charles.

«La città di Muro Leccese gode di una storica tradizione musicale. Abbiamo avuto importanti cultori della musica che nella nostra terra hanno portato jazzisti e musicisti notevoli ed hanno contribuito alla conoscenza e alla divulgazione della musica come Antonio Culiersi e il maestro Giuseppe Chiri. È importante continuare a far conoscere la musica a tutti e non disperdere ciò che è stato fatto nel tempo. Sono contenta –dichiara il direttore artistico e ideatore del festival Valentina Grande- di contribuire con Mur…On Jazz a promuovere la musica jazz e far esibire importanti protagonisti del genere nella nostra città. Credo nell’importanza della musica e in particolare del jazz come valore catartico e del beneficio che l’armonia delle melodie jazz possono portare nella nostra vita. Invito tutti appassionati e non a partecipare alle due serate per godere delle belle vibrazioni e delle emozioni che si creeranno attraverso le note e le diverse esecuzioni».