“C’è sempre tempo per vaccinarsi o per chiedere consigli”, la Asl apre gli ambulatori

Potere all’informazione e niente paura a chiedere consigli. È nella Settimana mondiale dell’Immunizzazione 2019, dal 24 al 30 aprile, che l’iniziativa della Asl di Lecce si colloca. Domani pomeriggio, 30 aprile, gli ambulatori vaccinali delle sedi di Lecce, San Cesario, Martano, Galatina, Nardò, Copertino e Campi Salentina apriranno le porte dalle 15 alle 18. C’è sempre tempo per vaccinarsi e per fare domande.

“Prevenire. Proteggere. Immunizzare”: questo lo slogan dei 7 giorni finalizzati alla promozione dell’uso di vaccini per proteggere le persone di tutte le età contro le malattie. È questo, infatti, l’obiettivo ultimo della sensibilizzazione a livello locale che l’Azienda ospedaliera leccese vuole operare.

«Sarà l’occasione giusta – spiega il direttore del SISP Area Nord, dr. Alberto Fedele – oltre che per svolgere la quotidiana attività vaccinale programmata, per fornire informazioni e recuperi vaccinali ai cittadini di qualunque età».

Non è da dimenticare, inoltre, le scadenze che hanno interessato tutte le famiglie solo qualche settimana fa. È stato il 10 marzo il termine ultimo per permettere alle famiglie di adeguarsi e non lasciare i propri figli senza vaccini e fuori dalle scuole.

Il tema dell’iniziativa di quest’anno, a livello non solo locale ma mondiale, è Protected Togetner: Vaccines Work. La campagna di sensibilizzazione mira a celebrare i Vaccines heoresdi tutto il mondo. E sono genitori e operatori sanitari, fino alle istituzioni politiche a portarsi a casa il merito.

L’iniziativa, alla quale sono invitati a partecipare tutti gli Stati membri della Regione Europea, è coordinata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e sostenuta dal Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).